LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Dalmasso e Caffont ci regalano una medaglia ora i quarti maschili

Questa mattina si sono aperti i quarti di finale dello snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dalmasso e Caffont sono riusciti a conquistare una medaglia, portando entusiasmo tra il pubblico. Ora si attende il passaggio alle gare maschili, con i protagonisti pronti a scendere in pista. La diretta continua a seguire le emozioni di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Si parte con i battiti regolari. In pista il bulgaro Zamfirov ed il canadese Gaudet. QUARTI MASCHILI 13:55 SIIIIIIII! Stavolta i centesimi sono azzurri! Impresa di Elisa Caffont! Piegata Miki Tsubaki ed è medaglia sicura in campo femminile! 13:52 Sbaglia anche Hofmeister! La tedesca si sdraia sulla neve spalancando le porte della semifinale a Maderova. E' il momento di Elisa Caffont contro la giapponese Miki Tsubaki. Serve l'impresa. 13:50 Sarà dunque Dalmasso-Payer in semifinale, ma ora gustiamoci Hofmeister (GER)-Maderova (CZE). 13:49 CLAMOROSOOOOO! Fuori Ledecka! Incredibile amici di OA Sport.

