Lucchese al giro di boa 2 punti a partita I rossoneri rispettano la ‘media Pirozzi’

Al giro di boa, la Lucchese ha rispettato la tabella iniziale stilata dall’allenatore Pirozzi che prevedeva due punti a partita, ovviamente di media. I rossoneri, infatti, hanno chiuso il girone di andata in testa alla classifica con 32 punti, senza aver perso una partita, appunti con una media di 2 punti nelle sedici gare disputate. Saranno sufficienti altri 32 punti nel ‘ritorno‘ per vincere il campionato? Chissà. Forse no. Intanto una prima interessante risposta alle ambizioni di Santeramo e compagni, si avrà nel prossimo mese, dal momento che la Lucchese dovrà incontrare in casa, prima lo Zenith Prato e poi il Viareggio, in due veri e propri scontri diretti che potrebbero chiarire molte cose proprio sul discorso dei 2 punti di media. 🔗 Leggi su Lanazione.it

