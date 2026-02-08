Luca Argentero parla del mondo del GT come di un universo fatto di passione vera. L’attore ha partecipato alla presentazione di Motorvalley, la serie Netflix che racconta il Gran Turismo italiano. Con lui sul palco anche Giulia Michelini e Caterina Forza, mentre il regista Matteo Rovere spiega come hanno portato in scena questa storia.

Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza sono i protagonisti di Motorvalley, serie Netflix in sei puntate diretta da Matteo Rovere ambientata nel Gran Turismo italiano. Per i tre attori è stata l'occasione di misurarsi in pista. "Il mondo del GT - dice Argentero - è fatto di passione pura". "Le auto sono ragione di vita, si sente questo fervore" aggiunge Michelini. "Una passione del genere - spiega Forza - mi ha affascinata e terrorizzata. È uno sport estremo". La chiacchierata con i tre però è anche l'occasione per parlare di Fiat Uno, Fiat Marea, Toyota Aygo, distrazione alla guida e bravura nel parcheggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luca Argentero: "Il mondo del GT è fatto di passione pura"

Approfondimenti su Luca Argentero

Netflix Italia ha annunciato l’arrivo di “Motorvalley”, una nuova serie originale dedicata alle corse GT.

Ravenna fa da sfondo alla nuova serie tv di Netflix

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Luca Argentero

Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Luca Argentero e Giulia Michelini | Video; Luca Argentero e l’ipotesi Sanremo: Non so nulla. Ma il 2026 è già pieno: tre serie in arrivo; Motori, passione e adrenalina: c'è anche Ravenna nella nuova serie tv con Luca Argentero; Luca Argentero: Dal camice di Doc alla tuta da pilota, in 'Motorvalley' tra riscatto e motori.

Luca Argentero, non solo attore: Il caffè sospeso, i libri per i figli e la lezione della montagnaTre serie in arrivo: Motorvalley nel mondo dei motori, Avvocato Ligas e il ritorno, in autunno di Doc. Intanto produce bibite analcoliche, porta avanti ... repubblica.it

Luca Argentero: «Appendo il camice di Doc , ma per poco. Con Motorvalley interpreto un personaggio non consolatorio»L'attore è protagonista insieme a Giulia Michelini e Caterina Forza della nuova serie Netflix sulla piattaforma dal 10 febbraio. A scrivere, dirigere e produrre c'è Matteo Rovere, ancora una volta pro ... vanityfair.it

Domani tra gli ospiti a #CTCF Luca Argentero, Giulia Michelini, Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Antonio Scurati, Gherardo Colombo, Roberto Burioni, Lello Arena, Nino Frassica, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi e Ivana Spagna x.com

Questa domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove ospiteremo Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti della serie Motorvalley facebook