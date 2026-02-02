Netflix Italia ha annunciato l’arrivo di “Motorvalley”, una nuova serie originale dedicata alle corse GT. La produzione, firmata da Matteo Rovere, vede protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini. La serie è realizzata con il supporto della Regione Emilia-Romagna e arriverà presto sugli schermi.

Netflix Italia accende i motori e presenta Motorvalley, l’attesa serie originale prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (gruppo Banijay) in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Il progetto, che vanta un cast d’eccezione guidato da Luca Argentero, Giulia Michelini e la giovane Caterina Forza, debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 10 febbraio 2026. Ambientata nel cuore pulsante dell’eccellenza automobilistica italiana, la serie promette di fondere l’adrenalina delle piste con un intenso dramma umano. La sinossi ufficiale ci introduce a tre personaggi che hanno perso quasi tutto, ma che trovano nel mondo delle corse l’unica ragione per ricominciare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Motorvalley | Netflix svela la serie sulle corse GT con Luca Argentero e Giulia Michelini

La nuova serie Netflix ambientata a Motorvalley arriva prossimamente con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza.

