Spaccio di droga a Molina di Vietri | nei guai un 20enne

Salernotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In azione, ieri, i carabinieri che a Vietri Sul Mare hanno fermato un 20enne nella frazione Molina, sorprendendolo con della marijuana pronta per essere ceduta, esattamente 19 grammi già suddivisi in dosi. Il materiale è stato sequestrato e il giovane denunciato per spaccio. Il monitoraggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Vietri sul Mare arrestato 40enne per spaccio e detenzione - Un nuovo colpo allo spaccio di droga sul territorio è stato messo a segno dai Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare, diretti dal comandante Gerardo Varone e operanti sotto il coordinamento del ... Da ilvescovado.it

spaccio droga molina vietriMarket della droga in casa, blitz dei carabinieri: pusher ai domiciliari - Scoperto in possesso di cocaina, hashish e marijuana, finisce in manette un 40enne dopo un'operazione condotta dai carabinieri di Vietri sul Mare. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Droga Molina Vietri