Spaccio di droga a Molina di Vietri | nei guai un 20enne

In azione, ieri, i carabinieri che a Vietri Sul Mare hanno fermato un 20enne nella frazione Molina, sorprendendolo con della marijuana pronta per essere ceduta, esattamente 19 grammi già suddivisi in dosi. Il materiale è stato sequestrato e il giovane denunciato per spaccio. Il monitoraggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

MENTANA E CAPENA - IN POCHE ORE DUE ARRESTI DEI CARABINIERI PER SPACCIO: SEQUESTRATI OLTRE 2 KG DI DROGA E 6.000 EURO IN CONTANTI. I Carabinieri della Stazione di Mentana e della Sezione Operativa della Compagnia di Montero - facebook.com Vai su Facebook

Vietri sul Mare arrestato 40enne per spaccio e detenzione - Un nuovo colpo allo spaccio di droga sul territorio è stato messo a segno dai Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare, diretti dal comandante Gerardo Varone e operanti sotto il coordinamento del ... Da ilvescovado.it

Market della droga in casa, blitz dei carabinieri: pusher ai domiciliari - Scoperto in possesso di cocaina, hashish e marijuana, finisce in manette un 40enne dopo un'operazione condotta dai carabinieri di Vietri sul Mare. Lo riporta msn.com