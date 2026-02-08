Lotta all’illegalità Aziende e sindacati appello alle istituzioni | Non lasciateci soli

Le autorità hanno avviato un’operazione contro il lavoro sfruttato nel distretto tessile di Prato. La procura di Firenze ha disposto la presenza di un’amministrazione giudiziaria in alcune aziende, dopo un’indagine che ha portato alla luce casi di illegalità e sfruttamento. Sindacati e imprese chiedono alle istituzioni di intervenire con decisione e di non lasciarli soli di fronte a questa situazione.

Ombre di illegalità continuano a segnare il distretto tessile, come emerge dalla amministrazione giudiziaria di Piazza Italia stabilita dal tribunale di Firenze su richiesta della procura di Prato dei giorni scorsi per un grave caso di sfruttamento del lavoro. Un ennesimo episodio che fa ricompattare ancora una volta le associazioni datoriali, di categoria e sindacati confederali nel chiedere alle "istituzioni di fare di più". "Prato dice no all’illegalità. Non lasciateci soli": è l’appello forte e chiaro sottoscritto da Emiliano Melani presidente Cna Toscana Centro, Fabia Romagnoli presidente Confindustria Toscana Nord, Luca Giusti presidente Confartigianato Imprese Prato, Daniele Gioffredi segretario generale Cgil Prato Pistoia, Fabio Franchi segretario generale Cisl Firenze Prato, Rodolfo Zanieri coordinatore Uil Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

