Serie di furti nel Chianti appello del sindaco | Non lasciateci soli la sicurezza è compito del governo

Negli ultimi mesi, il Chianti ha registrato una serie di furti che hanno coinvolto abitazioni, negozi e aziende. Questa situazione ha generato un senso di insicurezza tra i cittadini e una crescente preoccupazione. Il sindaco invita le autorità a intervenire, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per garantire la sicurezza dell’intera comunità. La situazione richiede attenzione e azioni concrete da parte delle istituzioni competenti.

La "sensibile escalation dei furti" negli appartamenti, negli esercizi commerciali e nelle aziende e i "continui episodi criminosi che stanno assediando l'intera area del Chianti ormai da più di un anno generando una diffusa percezione di insicurezza nella popolazione", destano preoccupazione

