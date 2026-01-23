Ciclone Harry l' appello di Confapi alle istituzioni | Non lasciate sole le aziende colpite

Confapi si rivolge alle istituzioni con una lettera aperta, chiedendo supporto alle aziende colpite dal ciclone Harry. L’obiettivo è creare condizioni stabili per favorire la ripresa, gli investimenti e la tutela dell’occupazione nei territori interessati. È un appello per un intervento concreto e tempestivo, affinché le imprese non siano lasciate sole di fronte alle conseguenze di eventi naturali imprevedibili.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.