Ciclone Harry l' appello di Confapi alle istituzioni | Non lasciate sole le aziende colpite
Confapi si rivolge alle istituzioni con una lettera aperta, chiedendo supporto alle aziende colpite dal ciclone Harry. L’obiettivo è creare condizioni stabili per favorire la ripresa, gli investimenti e la tutela dell’occupazione nei territori interessati. È un appello per un intervento concreto e tempestivo, affinché le imprese non siano lasciate sole di fronte alle conseguenze di eventi naturali imprevedibili.
Una lettera aperta che lancia un appello alle istituzioni regionali e nazionali affinché si favoriscano le condizioni certe per poter ripartire, investire e continuare a garantire occupazione nei propri territori. La lancia la presidente di Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli, analizzando quanto.
Ciclone Harry, da Santa Margherita a Naxos colpite centosessanta aziende: "Non solo soldi ma anche burocrazia snella"Il ciclone Harry ha interessato oltre 160 aziende tra Santa Margherita e Naxos, evidenziando la necessità di interventi più efficaci.
VIDEO | Ciclone Harry, Lagalla: “Stiamo facendo la conta dei danni, colpite soprattutto le aree costiere”Dopo il passaggio del ciclone Harry e le mareggiate che hanno interessato principalmente le aree costiere, il Comune sta procedendo con una verifica dei danni subiti.
Ciclone Harry devasta Lampedusa e Linosa: porto a rischio collasso, strade cancellate e appello per aiuti immediatiOnde alte fino a 12 metri, banchina commerciale a rischio collasso, viabilità distrutta a Linosa, danni per quasi 20 milioni e appello urgente alle istituzioni ... lasicilia.it
Maltempo Sicilia ciclone Harry, Settore balneare in ginocchio: appello alla RegioneSos Spiagge, il settore balneare della Sicilia orientale in ginocchio dopo il ciclone Harry: chiesti 100 milioni alla Regione ... quotidianodiragusa.it
Lunedì il Consiglio dei Ministri dichiarerà la Stato di emergenza nazionale per i danni del ciclone Harry - facebook.com facebook
#Ciclone " #Harry": gli interventi della Guardia Costiera nel Sud Italia x.com
