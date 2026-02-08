L’ospedale nega ad una trans il reparto femminile interviene Fico

La Regione Campania ha dovuto intervenire di persona per risolvere un caso al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Iolanda, donna transgender, ha trascorso sei giorni su una barella senza trovare una sistemazione adeguata. Alla fine, le è stato proposto di essere ricoverata in un reparto maschile, in una stanza con cinque uomini, dopo che l’ospedale aveva negato il suo accesso al reparto femminile. La situazione ha suscitato polemiche e ora si attende una risposta definitiva sulla gestione dei pazienti transgender negli osp

Tempo di lettura: 2 minuti Alla fine è dovuta intervenire la Regione Campania, con il governatore Roberto Fico in prima persona, per risolvere il caso di Iolanda, transgender che dopo sei giorni di degenza su una barella del pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona, si è vista proporre il ricovero in un reparto maschile, in stanza con cinque uomini. Alla base della scelta della struttura ospedaliera la circostanza che Iolanda è biologicamente un uomo e non può essere ricoverato nei reparti femminili. Di fronte a una sistemazione ritenuta inaccettabile e lesiva della propria dignità, Iolanda, nonostante le precarie condizioni di salute, ha rifiutato il ricovero e ha abbandonato l’ospedale, mettendo a rischio la propria incolumità fisica pur di non subire quella che ha vissuto come una vera e propria violenza psicologica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Una donna trans ha rifiutato il ricovero nel reparto maschile dell’ospedale di Salerno.

