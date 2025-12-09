San Raffaele cosa sta succedendo all’ospedale modello? Il caos con gli infermieri esterni il reparto andato in tilt e le dimissioni lampo dell’ad

Il San Raffaele, rinomato ospedale milanese e punto di riferimento del Gruppo San Donato, sta attraversando una crisi profonda. Tra caos con gli infermieri esterni, reparti in tilt e le dimissioni improvvise dell’amministratore unico, Francesco Galli, si susseguono eventi che minano la stabilità della struttura.

Milano – Terremoto al San Raffaele, Irccs tra i più rinomati del Paese e ammiraglia del Gruppo San Donato, il primo operatore della sanità privata accreditata in Italia: l’amministratore unico dell’ospedale Francesco Galli si è dimesso dopo una riunione d’urgenza del cda che aveva già votato all’unanimità la sua revoca. Lo fa sapere il gruppo, che ha nominato al suo posto l’ad Marco Centenari e non nasconde che il motivo della defenestrazione dell’ad sono “gravi fatti verificatisi nella notte tra il 6 e il 7 dicembre nell’ospedale San Raffaele”. La denuncia dei sindacati: il caos nel reparto di cure intensive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Raffaele, cosa sta succedendo all’ospedale modello? Il caos con gli infermieri esterni, il reparto andato in tilt e le dimissioni lampo dell’ad

