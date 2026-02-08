Lorello di bronzo olimpico nei 5000 metri | impresa nel pattinaggio di velocità Ghiotto quarto

Riccardo Lorello riesce a portare a casa un bronzo storico nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. L’atleta italiano ha corso con grinta, conquistando il podio olimpico e regalando una grande soddisfazione alla nazionale. La Norvegia ha dominato con Sander Eitrem, che ha stabilito anche il record olimpico, mentre il ceco Metodej Jilek ha completato il podio. Lorello ha dimostrato di essere tra i più veloci e determinati, scrivendo un’altra pagina importante nello sport italiano.

A Milano-Cortina 2026 trionfa la Norvegia con Sander Eitrem oro e record olimpico davanti al ceco Metodej Jilek, ma l'Italia esulta per il bronzo di Riccardo Lorello. Applausi anche per Davide Ghiotto, quarto al termine di una gara di altissimo livello. La gara dei 5000 metri di pattinaggio di velocità maschile consegna alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 una delle prove più spettacolari del programma sul ghiaccio. A brillare è la Norvegia, ma per l'Italia la giornata diventa memorabile grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Riccardo Lorello. L'oro va al grande favorito Sander Eitrem, che firma una prestazione straordinaria chiudendo in 6:03.

