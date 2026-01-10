Europei di speed skating doppio podio azzurro sui 5.000 metri | argento Lorello bronzo Ghiotto

Durante la seconda giornata degli Europei di speed skating a Tomaszow Mazowiecki, l’Italia ha ottenuto due medaglie sui 5.000 metri: Lorello ha conquistato l’argento, mentre Ghiotto si è aggiudicato il bronzo. Un risultato che testimonia il buon stato di forma degli atleti italiani in questa disciplina, contribuendo al medagliere complessivo della spedizione azzurra in questa manifestazione europea.

A Tomaszow Mazowiecki l'Italia conquista due medaglie nella seconda giornata degli Europei su distanze singole: podio maschile nei 5.000, buoni piazzamenti anche al femminile. Prosegue in Polonia, a Tomaszow Mazowiecki, la quinta edizione dei Campionati Europei di speed skating su distanze singole, e l'Italia firma una giornata di grande spessore con due medaglie nella stessa. Doppio podio per l'Italia agli Europei di speed skating: Riccardo Lorello argento davanti a Davide Ghiotto nei 5000 uomini - Italia protagonista assoluta nella distanza lunga al maschile, con l'argento di Riccardo Lorello che "vince" il duello in pista con Davide Ghiotto.

Vladimir Semirunniy domina i 5000 degli Europei. Riccardo Lorello batte Ghiotto ed è argento - Doppio podio per l'Italia nei 5000 metri degli Europei 2026 di speed skating sulle singole distanze. oasport.it

Speed skating, Francesca Lollobrigida si conferma poco brillante nei 1500 metri agli Europei. Wiklund fa doppietta - Calato il sipario sulla seconda giornata di gare degli Europei 2026 di speed skating. oasport.it

