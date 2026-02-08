Lo Stato s’accanisce sui Trevallion perché è impregnato di marxismo

Il tribunale di L’Aquila ha deciso di togliere i figli della famiglia Trevallion, conosciuta come “famiglia del bosco”, dai genitori. Il motivo ufficiale è la mancanza di socializzazione, ritenuta essenziale dai giudici. I bambini finiranno in una casa famiglia, mentre i genitori continuano a sostenere di vivere secondo le proprie scelte. La decisione ha acceso un dibattito sulla libertà di vivere in modo diverso e sul ruolo delle istituzioni nel giudicare stili di vita.

Molti politici sono ancora convinti che il popolo vada guidato da quelli «più intelligenti». Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione Tra le principali ragioni (se non anche la principale in assoluto) sulla base delle quali il tribunale per i minorenni di L'Aquila ha disposto che i bambini della famiglia Trevallion, più nota come «famiglia del bosco», fossero sottratti ai loro genitori per essere assegnati a una «casa famiglia» c'è quella che a essi sarebbe mancata, a causa dello stile di vita scelto dai genitori, la necessaria «socializzazione» con i loro coetanei.

