Trevallion devastati ma disponibili È lo Stato che ha rifiutato il dialogo

Trevallion, un paese segnato dalla devastazione, si trova in una situazione complessa. La famiglia coinvolta denuncia un rifiuto al dialogo da parte dello Stato, che avrebbe limitato i contatti con gli assistenti sociali a soli cinque incontri. Danila Solinas, uno dei legali, sottolinea come questa condizione abbia profondamente influenzato la vita dei loro assistiti, evidenziando le difficoltà di un confronto che appare insufficiente rispetto alle esigenze delle persone coinvolte.

Danila Solinas è uno dei due legali della famiglia del bosco. Da poco si è saputo che la data della perizia è stata spostata. Non le pare un’ulteriore e ingiusta perdita di tempo avvocato? «Il problema che si era posto inizialmente è che, su nostra specifica richiesta, era stato nominato un altro interprete. Perché è evidente che un tema così personale, così impattante in un momento di indiscutibile drammaticità doveva essere fatto rigorosamente in lingua inglese. Una questione che abbiamo sollevato sin dall’inizio dell’assunzione del mandato, visto che la madre ha delle conoscenze linguistiche assolutamente limitate, e per noi assolutamente imprescindibile. 🔗 Leggi su Laverita.info

