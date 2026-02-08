Lo spirito olimpico contagia Salvini | a Cortina come tifoso per Goggia e Brignone

Matteo Salvini si lascia coinvolgere dall’atmosfera delle Olimpiadi e si presenta come tifoso a Cortina. In un pomeriggio di sole, tra le montagne innevate, il leader della Lega si ferma a guardare le gare di Goggia e Brignone, dimenticando per un attimo le politiche e i tweet. La sua presenza tra il pubblico sorprende alcuni spettatori, che lo vedono applaudire e incitare le atlete italiane, come se fosse uno di loro. Un momento raro, che mostra un volto più rilassato e appassionato di Salvini.

C’è un momento, ogni tanto, in cui Matteo Salvini smette di essere Matteo Salvini. Succede raramente, come le giornate perfette sulle Dolomiti: cielo pulito, neve che abbaglia, la pista che scende come una promessa. Lo fa quando la politica è una rottura di scatole. Al traguardo di Cortina non c’è il vicepremier, non c’è il segretario, non c’è l’uomo che deve rispondere di Vannacci, delle polemiche, delle guerre interne, delle domande cattive. C’è un tifoso. Sta lì con il sindaco, gomito a gomito, in mezzo a quella folla che non vuole sapere niente di congressi e talk show. Vuole solo vedere la velocità, sentire il rumore delle lamine, aspettare Goggia e Brignone come si aspetta una liberazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lo spirito olimpico contagia Salvini: a Cortina come tifoso per Goggia e Brignone Approfondimenti su Salvini Cortina Collezionare lo spirito olimpico: la Pin Collection Samsung per Milano Cortina 2026 A pochi anni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, la Samsung presenta la sua Pin Collection dedicata all’evento. Nardò accende lo spirito olimpico: martedì arriva la fiamma di Milano Cortina 2026 Nardò si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, che il 30 dicembre attraverserà la città nel percorso verso Milano Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Salvini Cortina Argomenti discussi: Ice & Fun Milano Cortina 2026?a Citylife; Impegno olimpico per il radiologo Callegari: Prima il lavoro al Circolo e poi il turno al villaggio fino a mezzanotte; Après-ski da Olimpiadi a Milano, dai grattacieli alle baite urbane: gli indirizzi da non perdere; Da Culti a Mavive e Shiseido scatta l’ora del beauty olimpico. Il vero spirito olimpicoSono iniziate le Olimpiadi ed è quasi una liberazione. Finalmente lo sport, finalmente gli atleti. Perché va bene non essere snob, ma negli ultimi giorni si era andati un filino oltre nell’esaltazione ... ilgiorno.it Olimpiadi, 14 frasi sullo spirito olimpico capaci di ispirare e motivare chiunqueIn occasione dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ecco una selezione di frasi celebri che incarnano al meglio l'anima dei Giochi: aforismi capaci di ispirare non solo gli atleti, ma tut ... libreriamo.it Salvini: "La #Sicilia è unica e i Siciliani hanno uno spirito incredibile. La priorità ora è fare in fretta per ripartire. Sindaci, tecnici e imprenditori ci chiedono risorse ma soprattutto di tagliare i tempi della burocrazia”. LEGGI L'ARTICOLO facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.