Scarlett Johansson perde lo scettro di attrice con più incassi di sempre al box office | ecco la nuova regina
Scarlett Johansson, nota per i suoi ruoli in film come Black Widow e Lost in Translation, non è più l’attrice con i maggiori incassi al box office a livello mondiale. La sua posizione è stata superata da un’altra celebrità, segnando un cambiamento nelle classifiche di successo commerciale delle star del cinema. Questo aggiornamento riflette le dinamiche in continua evoluzione dell’industria cinematografica internazionale.
La star di Black Widow e Lost in Translation non è più al primo posto tra le celebrità che hanno incassato maggiormente a livello globale. Il regno di Scarlett Johansson in cima alla classifica degli incassi al box-office è ufficialmente caduto. La star del Marvel Cinematic Universe deteneva il titolo di attrice con i maggiori incassi di tutti i tempi ma ora è stata detronizzata. Dopo mesi di dominio incontrastato, l'interprete di Natasha RomanoffBlack Widow nel franchise Marvel è stata superata da una collega che ha avuto una crescita esponenziale nel cinema internazionale nell'ultimo ventennio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Predator badlands breaks record di incassi al box office
Leggi anche: Gli incassi del cinema 2025: 496 milioni di euro al box office
Scarlett Johansson perde lo scettro di attrice con più incassi di sempre al box office: ecco la nuova regina - La star di Black Widow e Lost in Translation non è più al primo posto tra le celebrità che hanno incassato maggiormente a livello globale. movieplayer.it
Un risultato che ha raggiunto grazie agli incassi di Avatar - Fuoco e cenere Con 15,5 miliardi raggiunti grazie ai film in cui ha partecipato, supera la collega Scarlett Johansson "ferma" a 15,4 miliardi Ansa/Teresa Suarez (pg.1) - facebook.com facebook
Alle 21:10 “Chef - La ricetta perfetta” di Jon Favreau con Jon Favreau, Sofía Vergara, Scarlett Johansson | Lo chef Carl molla il ristorante stellato e si dedica allo street-food per riconquistare famiglia e creatività. Ci riuscirà x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.