Lo psicodramma del centrodestra e il fattore Adriana che prova a reggere fra gli scossoni

Il centrodestra pugliese attraversa un momento di grande confusione. La regione sembra divisa tra scossoni interni e tentativi di tenere insieme una coalizione sempre più fragile. Tra i vari attori, spicca il nome di Adriana, che prova a mantenere un certo ordine in un quadro politico ormai instabile. Le tensioni e i tradimenti si susseguono, mentre i leader cercano di rimanere a galla. La situazione resta delicata e nessuno sa ancora quale sarà l’esito finale di questa crisi interna.

Dalla disfatta a Palazzo dei Celestini all’ombra del referendum sul filobus, che potrebbe rivelarsi fatale e che per questo viene tenuto a distanza: la sindaca di Lecce tra orgoglio e calcoli errati. Dimettersi non sembra un’opzione. Ma la città è obiettivamente ferma Chiamatelo tradimento, cinico calcolo, teoria del caos o disincanto in un centrodestra, quello salentino (o meglio sarebbe dire pugliese, vedere le ultime regionali), che da tempi immemori non riesce più a esprimere volti e nomi spendibili, convincenti, rassicuranti per l’elettore di riferimento. Aspetto curioso, il tutto in maniera inversamente proporzionale rispetto a quanto avvenga a livello nazionale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Adriana Puglia

Fratelli d’Italia ha annunciato ufficialmente la candidatura di Adriana Poli Bortone per la presidenza della Provincia di Lecce.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Adriana Puglia

Argomenti discussi: Provinciali, l'amara analisi del sindaco di Seclì, Andrea Finamore: Bocciati gli scacchisti locali; Vannacci, Meloni avvisata lunedì. Dubbi FdI sull’alleanza, veto del Carroccio; Se Prodi bacchetta la Schlein: ci vuole identità, non fuffa.

Centrodestra, dopo lo psicodramma una seduta terapeuticaDifficile capire con il voto segreto chi abbia tradito: nessuna certezza e sguardo rivolto in avanti LECCE - Hanno fatto una sciocchezza enorme a far vincere il centrosinistra in Provincia e qualche ... leccesette.it

Provinciali, l’amara analisi del sindaco di Seclì, Andrea Finamore: Bocciati gli scacchisti localiNel centrodestra, dopo la sconfitta alle provinciali, è scoppiato lo psicodramma: la resa dei conti si è trasformata in una lunga riflessione in cui si cerca ... corrieresalentino.it