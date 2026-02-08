Lo psicodramma del centrodestra e il fattore Adriana che prova a reggere fra gli scossoni
Il centrodestra pugliese attraversa un momento di grande confusione. La regione sembra divisa tra scossoni interni e tentativi di tenere insieme una coalizione sempre più fragile. Tra i vari attori, spicca il nome di Adriana, che prova a mantenere un certo ordine in un quadro politico ormai instabile. Le tensioni e i tradimenti si susseguono, mentre i leader cercano di rimanere a galla. La situazione resta delicata e nessuno sa ancora quale sarà l’esito finale di questa crisi interna.
Dalla disfatta a Palazzo dei Celestini all’ombra del referendum sul filobus, che potrebbe rivelarsi fatale e che per questo viene tenuto a distanza: la sindaca di Lecce tra orgoglio e calcoli errati. Dimettersi non sembra un’opzione. Ma la città è obiettivamente ferma Chiamatelo tradimento, cinico calcolo, teoria del caos o disincanto in un centrodestra, quello salentino (o meglio sarebbe dire pugliese, vedere le ultime regionali), che da tempi immemori non riesce più a esprimere volti e nomi spendibili, convincenti, rassicuranti per l’elettore di riferimento. Aspetto curioso, il tutto in maniera inversamente proporzionale rispetto a quanto avvenga a livello nazionale.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Fratelli d'Italia ha annunciato ufficialmente la candidatura di Adriana Poli Bortone per la presidenza della Provincia di Lecce.
