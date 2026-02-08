ll Nodo nel braciere olimpico | Omaggio al genio di Leonardo

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026, il braciere olimpico ha sorpreso molti. La fiamma, simbolo dei Giochi, si è accesa attorno a un “Nodo” ispirato al famoso “Nodo Vinciano” di Leonardo da Vinci. La struttura del braciere riprende fedelmente il disegno del genio toscano, con una forma che si apre e si chiude, creando un effetto visivo unico. Un omaggio concreto all’arte e all’ingegno di Leonardo, che ha accompagn

Un (doppio) omaggio al genio di Leonardo da Vinci è andato in scena durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026 due giorni fa: il braciere olimpico, che custodisce la Fiamma pronta ad ardere per tutti i Giochi, riprende infatti il “ Nodo Vinciano “ con la struttura caratterizzata da una geometria variabile con un diametro che si espande da poco più di tre metri in chiusura a quattro metri e mezzo in apertura. Al suo interno, la Fiamma è racchiusa in un contenitore di vetro e metallo. I bracieri sono due stavolta, uno ciascuna delle due sedi della competizione: a Milano, è stato acceso dagli ex-campioni olimpici di sci Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, mentre la campionessa Sofia Goggia si è occupata dell’accensione braciere di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ll “Nodo“ nel braciere olimpico: "Omaggio al genio di Leonardo" Approfondimenti su Milano Cortina 2026 L’arco della Pace pronto ad accogliere il braciere olimpico di Milano Cortina. Ecco com’è l’opera ispirata da Leonardo da Vinci e dal sole L’arco della Pace si prepara ad accogliere il braciere olimpico durante i Giochi di Milano Cortina 2026. Milano-Cortina, Mattarella accende braciere: “Pace iscritta nel Dna olimpico” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: ll Nodo nel braciere olimpico: Omaggio al genio di Leonardo; Olimpiadi Milano Cortina, lo slalom tra divieti e incognite per chi abiterà accanto al braciere; Milano-Cortina 2026: chi accende il braciere olimpico e cosa simboleggia. ll Nodo nel braciere olimpico: Omaggio al genio di LeonardoUn (doppio) omaggio al genio di Leonardo da Vinci è andato in scena durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi ... lanazione.it Acceso il braciere all'Arco della Pace, le Olimpiadi sono iniziate: quando vedere (gratis) gli showL’accensione al termine della cerimonia inaugurale. Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, gli ultimi tedofori. A partire da sabato 7 febbraio spettacoli di luce e musica ... milanotoday.it Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ieri sera guardando l’accensione del braciere e l’Arco della Pace illuminarsi, essere italiani ha avuto un peso diverso. Non uno slogan, non una bandiera agitata per abitudine, ma un nodo alla gol facebook E poi il braciere ragazzi ispirato al gran Leonardo Da Vinci, per chi mi conosce sa quanto sono affascinato dal suo genio Il design che richiama l'intreccio perfetto dei Nodi simboleggiano l’armonia tra natura e ingegno umano #OlimpiadiInvernali2026 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.