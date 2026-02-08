ll Nodo nel braciere olimpico | Omaggio al genio di Leonardo

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026, il braciere olimpico ha sorpreso molti. La fiamma, simbolo dei Giochi, si è accesa attorno a un “Nodo” ispirato al famoso “Nodo Vinciano” di Leonardo da Vinci. La struttura del braciere riprende fedelmente il disegno del genio toscano, con una forma che si apre e si chiude, creando un effetto visivo unico. Un omaggio concreto all’arte e all’ingegno di Leonardo, che ha accompagn

Un (doppio) omaggio al genio di Leonardo da Vinci è andato in scena durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026 due giorni fa: il braciere olimpico, che custodisce la Fiamma pronta ad ardere per tutti i Giochi, riprende infatti il “ Nodo Vinciano “ con la struttura caratterizzata da una geometria variabile con un diametro che si espande da poco più di tre metri in chiusura a quattro metri e mezzo in apertura. Al suo interno, la Fiamma è racchiusa in un contenitore di vetro e metallo. I bracieri sono due stavolta, uno ciascuna delle due sedi della competizione: a Milano, è stato acceso dagli ex-campioni olimpici di sci Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, mentre la campionessa Sofia Goggia si è occupata dell’accensione braciere di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

