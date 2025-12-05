Milano-Cortina Mattarella accende braciere | Pace iscritta nel Dna olimpico
“La pace è iscritta nel Dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell’antica Grecia, quando si svolgevano le gare, le armi si fermavano”. Nel piazzale del Quirinale risuonano forti le parole di Sergio Mattarella che ha acceso il braciere celebrativo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
