Serie C Livorno-Bra 2-1 | amaranto all' ultimo respiro Di Carmine piega in extremis i giallorossi
Il Livorno vince 2-1 contro il Bra all’ultimo secondo, grazie a un gol di Di Carmine. La partita è stata molto combattuta, con i giallorossi che hanno spinto fino alla fine per conquistare i tre punti. Dopo la sconfitta contro l’Ascoli, i toscani non potevano permettersi altri passi falsi e hanno mostrato carattere. Il finale ha regalato un successo importante ai livornesi, che ora possono sorridere in vista delle prossime sfide.
Una partita da non fallire. Il Livorno, sconfitto dall'Ascoli nell'ultimo turno, affronterà allo stadio Armando Picchi il Bra (fischio d'inizio alle 17.30) in un delicato scontro salvezza. Gli amaranto hanno al momento appena una lunghezza di vantaggio sui giallorossi, attualmente al quartultimo.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondimenti su Livorno Bra
Serie C, Livorno-Torres 3-1: doppio Di Carmine e Dionisi, tre punti fondamentali per gli amaranto
Serie C | Livorno-Pontedera 2-2, le pagelle: amaranto spenti, Di Carmine evita la sconfitta
Ultime notizie su Livorno Bra
Argomenti discussi: domani la sfida salvezza con il Bra. Venturato: Partita importante; Serie C Sky Wifi – Il Bra in campo allo storico Armando Picchi di Livorno; Serie C, le gare della 25^ giornata su Sky; Serie C, l’avversario del Livorno: focus sul Bra.
Serie C, Livorno-Bra 2-1: amaranto all'ultimo respiro, Di Carmine piega in extremis i giallorossiPesantissima vittoria in chiave salvezza per gli uomini di Venturato. Decisiva la rete del centravanti in pieno recupero ... today.it
Diretta/ Livorno Bra (risultato finale 2-1): decisivo Di Carmine (oggi 8 febbraio 2026)Diretta Livorno Bra, streaming video tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Picchi per il venticinquesimo turno di Serie C stagione 2025/2026 (girone B). ilsussidiario.net
A.C. Bra. . La vigilia di Livorno-Bra con @mattialeonciniii #livornobra #vigilia #mattialeoncini #seriec #forzabra facebook
CALCIO SERIE C / Domenica il Bra fa visita al Livorno, giallorossi a caccia del settimo risultato utile consecutivo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.