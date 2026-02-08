Serie C Livorno-Bra 2-1 | amaranto all' ultimo respiro Di Carmine piega in extremis i giallorossi

Il Livorno vince 2-1 contro il Bra all’ultimo secondo, grazie a un gol di Di Carmine. La partita è stata molto combattuta, con i giallorossi che hanno spinto fino alla fine per conquistare i tre punti. Dopo la sconfitta contro l’Ascoli, i toscani non potevano permettersi altri passi falsi e hanno mostrato carattere. Il finale ha regalato un successo importante ai livornesi, che ora possono sorridere in vista delle prossime sfide.

Una partita da non fallire. Il Livorno, sconfitto dall'Ascoli nell'ultimo turno, affronterà allo stadio Armando Picchi il Bra (fischio d'inizio alle 17.30) in un delicato scontro salvezza. Gli amaranto hanno al momento appena una lunghezza di vantaggio sui giallorossi, attualmente al quartultimo.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

