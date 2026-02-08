Serie C Livorno-Bra 2-1 | amaranto all' ultimo respiro Di Carmine piega in extremis i giallorossi

Il Livorno vince 2-1 contro il Bra all’ultimo secondo, grazie a un gol di Di Carmine. La partita è stata molto combattuta, con i giallorossi che hanno spinto fino alla fine per conquistare i tre punti. Dopo la sconfitta contro l’Ascoli, i toscani non potevano permettersi altri passi falsi e hanno mostrato carattere. Il finale ha regalato un successo importante ai livornesi, che ora possono sorridere in vista delle prossime sfide.

