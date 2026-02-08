LIVE Trento-Verona Coppa Italia 2026 in DIRETTA | iniziata la finale

Questa sera si gioca la finale di Coppa Italia 2026 tra Trento e Verona. La partita è appena iniziata, e già si vede che i giocatori sono agguerriti. Keita ha sbagliato un passaggio, permettendo a Trento di ridurre il distacco di un punto. I tifosi seguono con attenzione ogni azione, mentre le squadre cercano di imporre il loro ritmo fin dai primi minuti.

18-15 Copertura imprecisa di Keita, rosicchia un punto Trento. 18-14 Bristot mette fine ad una azione lunga e spettacolare. Verona è ovunque. 18-13 Ancora Keita con la diagonale messa giù. 17-13 Out il servizio di Darlan. 17-12 Keita da vicino abbatte il muro trentino. 16-12 Ancora Briston per un nuovo -4, il tempo stringe per Trento ora però nel primo set. 16-11 Vitelli con il servizio in rete. 16-10 Darlan a segno per il +6. 15-10 Primo tempo di Christenson con Vitelli per l'alzata. 14-10 A segno Bristot. 14-9 D nuovo Keita con la pipe. 13-9 Ramon con il mani fuori.

