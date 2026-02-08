LIVE Trento-Verona Coppa Italia 2026 in DIRETTA | squadre in campo inizia la finale!

Le squadre sono in campo per la finale di Coppa Italia 2026. Trento e Verona si sfidano in diretta, mentre i giocatori si scambiano i saluti prima di iniziare la partita. La tensione si taglia con il coltello, e i tifosi sono già in attesa di vedere chi si prenderà il trofeo. La partita è appena iniziata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VERONA – Christenson, Vitelli, Ferreira, Cortesia, Mozic. TRENTO – Laurenzano, Ramon, Faure, Bristot, Torwie, Resende Gualberto 18:00 In corso il saluto tra le squadre. Si parte, si assegna il primo trofeo del 2026. INNO DI MAMELI IN CORSO! 17:54 Trento vuole tornare a sollevare il trofeo tredici anni dopo l'ultima volta. Dovranno fare a meno di Alessandro Michieletto però oggi. 17:50 Gli scaligeri lotteranno per il titolo per la seconda volta di fila, a dodici mesi di distanza dal KO rimediato contro Civitanova. 17:45 E' la prima volta che le due compagini si affrontano in una finale di Coppa nazionale.

