LIVE Trento-Verona Coppa Italia 2026 in DIRETTA | tra poco la finale

Tra pochi minuti inizia la finale di Coppa Italia 2026 tra Trento e Verona. Gli scaligeri cercano di conquistare il titolo per la seconda volta consecutiva, a dodici mesi dal ko contro Civitanova. La partita promette spettacolo, i tifosi sono già in fibrillazione e le due squadre sono pronte a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 Gli scaligeri lotteranno per il titolo per la seconda volta di fila, a dodici mesi di distanza dal KO rimediato contro Civitanova. 17:45 E' la prima volta che le due compagini si affrontano in una finale di Coppa nazionale. 17:43 I trentini tornano in finale a 3 anni di distanza, Verona sogna la prima vittoria nella competizione! 17:39 Ancora 20? e vi racconteremo la finale della Coppa Italia A1 di volley maschile tra Itas Trentino e Verona, l'inizio dell'incontro sarà alle ore 18:00! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'atto finale della Coppa Italia di Volley maschile 2025-26 che vede di fronte due grandi nobili del nostro campionato: Itas Trentino contro Rana Verona in una finale che si preannuncia appassionante! Ultimo atto che assegnerà il primo trofeo dell'anno solare, e incoronerà la squadra che succede quindi alla Lube Civitanova, che nella passata edizione sconfisse in finale Verona a seguito di un tie-break palpitante.

