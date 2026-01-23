LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA | 8 azzurri promossi March e Fischnaller in luce Ok Dalmasso

Segui la diretta della competizione di snowboard a PGS Simonhöhe 2026, con aggiornamenti sui risultati e le qualificazioni maschili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 RISULTATI QUALIFICAZIONI MASCHILI. Rispondono presente Aaron March (secondo) e Roland Fischnaller (terzo), attardati rispettivamente di tre e quattro centesimi dal sudcoreano Sangho Lee (1:01.96). Altri tre azzurri hanno meritato l'approdo agli ottavi di finale: Maurizio Bormolini (quinto a 0.17), Tommy Rabanser (ottavo 0.60) ed Edwin Coratti (nono a 0.65), preceduti dall'austriaco Benjamin Karl (il leader della classifica generale è settimo a 0.50). 11.10 RISULTATI QUALIFICAZIONI FEMMINILI. La fuoriclasse ceca Ester Ledecka ha firmato il miglior tempo (1:04.

