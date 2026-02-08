LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | in corso la prima run delle qualificazioni maschili

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la prima run delle qualificazioni maschili di snowboard sta andando in scena. In diretta, i concorrenti si sfidano sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori. Il primo a fare parlare di sé è stato il bulgaro Zamfirov, che ha chiuso il percorso in 42 secondi, lasciando tutti gli altri a rincorrere. La competizione è ancora aperta e si attende il prossimo turno con grande curiosità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:42 Ottimo crono del bulgaro Zamfirov, che taglia il traguardo in 42.92. Sbaglia invece l'austriaco Obmann, che si accomoda in ultima posizione provvisoria. Tocca al capitano Roland Fischnaller! 9:40 43.60 per lo sloveno Mastnak, che precede di 24 centesimi il bulgaro Yankov. Entrambi fanno meglio di Bormolini ma pagano dazio rispetto ad un ottimo March. 9:38 43.92 per un Bormolini che è sembrato troppo in controllo. 44.06 per il tedesco Huber, bisognerà alzare le marce nella run decisiva. 9:36 43.48 il tempo dell'austriaco Payer, mentre il tedesco Baumeister taglia il traguardo in 44.

