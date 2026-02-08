LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | in corso la prima run delle qualificazioni femminili

Questa mattina si sono aperte le qualificazioni femminili di snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Lucia Dalmasso ha fatto subito bene, tagliando il traguardo in 46.39 secondi e battendo di appena 28 centesimi la svizzera Zogg. La gara continua, e le atlete sono già al lavoro per conquistare un posto nella fase successiva.

9:13 Bene Lucia Dalmasso, che taglia il traguardo in 46.39 superando la svizzera Zogg di 28 centesimi. Ancora Italia al via con Elisa Caffont. 9:11 L'olandese Dekker piazza una buona run chiudendo con il tempo di 46.22. Per la polacca Krol-Walas 46.36. E' il momento di Lucia Dalmasso. 9:09 Fa sul serio Miki Tsubaki. La nipponica ferma le lancette a 45.62. Per la tedesca Loch crono di 46.90. 9:07 Altissimi i tempi in questa run. 48.70 per Caviezel e 49.39 per Dancha. Tocca ad una delle papabili per il podio, ovvero la nipponica Miki Tsubaki. 9:06 Heat tutta austriaca con Sabine Payer e Claudia Riegler.

