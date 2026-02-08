LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco le qualificazioni

Questa mattina si tengono le qualificazioni del gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gara in diretta tiene incollati gli appassionati, che aspettano di scoprire chi si qualificherà per le fasi finali. La neve è perfetta e il pubblico si raduna ansioso di assistere alle performance dei migliori snowboarder del mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del gigante parallelo di snowboard. A Milano-Cortina si assegnano le medaglie con qualificazioni e fasi finali nella stessa mattinata. Poco meno di 20 minuti alle eliminatorie. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia ambiziosa tanto al femminile quanto al maschile dopo la straordinaria stagione di Coppa del Mondo in cui gli azzurri hanno fatto incetta di vittorie e podi. 8 gli italiani in gara, 4 al maschile ed altrettante al femminile, che dalle 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina, le prove di slittino sono in corso a Milano, mentre tra poco iniziano le qualificazioni di PGS.

