LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fischnaller e Felicetti ai quarti ora Caffont e Dalmasso

Alle Olimpiadi di Pechino, la gara di snowboard sta regalando grandi emozioni. I nostri atleti Fischnaller e Felicetti sono passati ai quarti di finale, mentre Caffont e Dalmasso devono ancora sfidarsi per avanzare. La competizione continua a essere molto combattuta, con le eliminazioni che arrivano subito e i protagonisti pronti a dare il massimo. La giornata promette ancora molte sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI FEMMINILI 13:42 Questo il tabellone maschile allineato ai quarti: Gaudet (CAN) – Zamfirov (BUL) Kim Sangkyum (KOR) – Fischnaller (ITA) Mastnak (SLO) – Felicetti (ITA) Prommegger (AUT) – Karl (AUT) 13:40 Incredibile. Heat equilibratissima, forse tecnicamente la migliore vista finora. Appena 3 centesimi di margine per Karl, ma Bormolini è stato autore di una run strepitosa. 13:38 Run combattutissima con la zampata del veterano! L'austriaco Prommegger beffa il sudcoreano Lee Sangho, ma ora Maurizio Bormolini sfida l'austriaco Benjamin Karl. 13:35 SIIIII! Bravissimo Mirko Felicetti! L'azzurro ribalta un avvio difficoltoso recuperando 26 centesimi all'elvetico.

