LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Dalmasso e Caffont ai quarti ora gli ottavi maschili

Questa mattina si sono svolti gli ottavi di finale nello snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dalmasso e Caffont sono riusciti a qualificarsi per i quarti, mentre gli altri azzurri devono ancora aspettare i risultati delle prossime run. Intanto, nelle qualifiche, Fischnaller ha spinto forte negli ultimi metri, dando segnali di forma. Ora si attende il passo successivo, con la speranza di vedere altri italiani tra i migliori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:30 ANDIAMO CAPITANO! Come accaduto nelle due run di qualificazione Fischnaller alza i giri del motore nella parte conclusiva del tracciato. Run dominata e sloveno staccato di 59 centesimi. Ora spazio ad Aaron March contro lo sloveno Mastnak. 13:28 Arriva la prima uscita di questi ottavi. Erroraccio dello sloveno Kosir, che regala la qualificazione al sudcoreano Kim Sangkyum. E' il momento di capitan Roland Fischnaller. L'azzurro sfida lo sloveno Marguc. 13:25 Non basta una gran rimonta al tedesco Huber. Avanza il bulgaro Zamfirov per soli 3 centesimi.

