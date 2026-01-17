LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | Caffont e Dalmasso ai quarti ora tocca agli ottavi maschili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 Incredibile, per soli 0.03 centesimi, passa Karner. Eliminato anche Bormolini. 12.19 Gara testa a testa tra l'austriaco e l'azzurro! 12.18 Possiamo subito rifarci, con Bormolini in seconda batteria contro l'austriaco Kerner. 12.17 Passa il tedesco che approfitta dell'incertezza finale del nostro Coratti, che purtroppo lascia la competizione. 12.17 Parte l'azzurro, con 0.05 centesimi di vantaggio su Angenend. 12.15 Subito un azzurro in prima batteria, con Edwin Coratti che affronterà il tedesco Angenend. OTTAVI MASCHILI 12.14 Terminano gli ottavi femminili con l'Italia che ai quarti potrà contare sia su Caffont che su Dalmasso, ma ora sotto con gli uomini!

