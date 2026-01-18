LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | Caffont e Dalmasso ai quarti iniziano gli ottavi maschili!

Segui in tempo reale i risultati dei Mondiali di snowboard PGS Bansko 2026. Caffont e Dalmasso sono ancora in gara nei quarti di finale, mentre sono iniziati gli ottavi maschili. La pista rossa presenta ancora sfide importanti, e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link. Rimani informato sulle prove in corso e sulle eventuali novità di questa competizione internazionale.

OTTAVI MASCHILI 12.00 CADE ANKELE! La pista rossa continua a dare forti difficoltà anche quest'oggi. Una Dalmasso non perfetta passa comunque il turno e accede ai quarti. 11.59 Parte l'azzurra! 11.58 Ultima batteria, con la nostra Lucia Dalmasso che affronta l'austriaca Ankele. 11.57 Altro DNF, con Maderova che cade con un vantaggio enorme: Dancha, nettamente in ritardo, riesce a passare il turno, con molta fortuna. 11.56 Penultima batteria femminile con l'ucraina Dancha e la ceca Maderova. 11.55 Non c'è la fa Jasmin, passa Krol-Walas con 0.30 centesimi di vantaggio.

Segui in diretta gli aggiornamenti dalla competizione di snowboard PGS Bansko 2026. Caffont e Dalmasso sono già ai quarti di finale, ora si svolgono gli ottavi maschili. Rimani informato sugli sviluppi e le eliminazioni, tra cui quella di Bormolini, aggiornando la diretta in tempo reale.

Segui in tempo reale le gare di snowboard ai PGS Bansko 2026. Gli ottavi femminili sono iniziati, con Dalmasso e Caffont impegnate a conquistare il passaggio del turno. Nessun italiano ai quarti del gigante parallelo di snowboard maschile a Bansko. Un'eventualità più unica che rara. A Bansko, a mezzogiorno, torna in pista l'Italia delle meraviglie dello snowboard alpino.

