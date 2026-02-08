LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dalle 13.00 gli ottavi femminili

Questa mattina si sono aperti gli ottavi di finale del torneo di snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Alle 13.00 sono iniziate le gare femminili, con le prime sfide che hanno già messo in evidenza alcuni nomi di rilievo. La competizione si svolge sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori, con il pubblico che aspetta le prossime eliminatorie per scoprire chi avanzerà ai quarti di finale. Intanto, il tabellone maschile e femminile mostra già i primi risultati e alcuni incontri promet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:50 Di seguito il tabellone maschile: Gaudet (CAN) – Yankov (BUL) Zamfirov (BUL) – Hubet (GER) Kim Sangkyum (KOR) – Kosir (SLO) Fischnaller (ITA) – Marguc (SLO) March (ITA) – Mastnak (SLO) Caviezel (SUI) – Felicetti (ITA) Lee Sangho (KOR) – Prommegger (AUT) Karl (AUT) – Bormolini (ITA) 12:47 Questo il tabellone femminile: Dalmasso (ITA) – Coratti (ITA) Krol-Walas (POL) – Moisan (CAN) Dekker (NED) – Payer (AUT) Ledecka (CZE) – Riegler (AUT) Maderova (CZE) – Loch (GER) Hofmeister (GER) – Zamfirova (BUL) Caffont (ITA) – Zogg (SUI) Miki (JPN) – Buck (CAN) 12:43 Rieccoci amici di OA Sport.

