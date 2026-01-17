LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | iniziano gli ottavi femminili Dalmasso e Caffont vogliono il passaggio del turno!

Segui in tempo reale le gare di snowboard ai PGS Bansko 2026. Gli ottavi femminili sono iniziati, con Dalmasso e Caffont impegnate a conquistare il passaggio del turno. Aggiorna questa pagina per tutte le ultime notizie e risultati aggiornati durante l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 +0.08 di vantaggio per Dalmasso dopo la partenza, Dancha resta lì. 12.02 Parte la gara di Lucia, che ha scelto il lato blu della pista, sotto la neve di Bansko! 12.01 Krol-Walas domina nella parte centrale della discesa, passa lei! Ma adesso c’è Lucia Dalmasso, quinta in qualifica, contro l’ucraina Dancha, dodicesima. 12.00 Partono Krol-Walas e Pflum, meglio la polacca! OTTAVI FEMMINILI 11.58 C’è molta umidità sulla pista di Bansko, vediamo come si adegueranno gli atleti. 11.55 Cinque minuti ancora di attesa! La gara femminile inizierà con la polacca Krol-Walas, quarta nelle qualificazione, che sfiderà la tredicesima Pflum, statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: iniziano gli ottavi femminili, Dalmasso e Caffont vogliono il passaggio del turno! Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: Dalmasso e Caffont alle finali, Fischnaller eliminato nelle qualificazioni! Si parte alle 12.00 Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: si parte con gli ottavi femminili. Derby Dalmasso-Coratti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana di Yankov; A che ora lo snowboard oggi: programma PGS Bansko 2026, tv, streaming; Snowboardcross, Jakob Dusek trionfa a Dongbeiya. Buon piazzamento per Sommariva; Snowboardcross: Michela Moioli si ferma ai piedi del podio a Dongbeiya, vince Bankes. LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana di Yankov - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della gara di snowboard, ... oasport.it

Snowboard, cinque azzurri alle fasi finali del PGS di Bansko. Eliminato Roland Fischnaller! - Dopo le grandi emozioni del PSL di Bad Gastein, la stagione dello snowboard prosegue ora con lo slalom gigante parallelo di Bansko, tappa della Coppa del ... oasport.it

NEVEITALIA. . Dopo i trionfi di Bad Gastein e prima delle gare del week-end a Bansko, ecco il detentore della sfera di cristallo per parlare della leggendaria stagione che sta vivendo la nazionale di snowboard. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.