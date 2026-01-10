LIVE Snowboard PGS Scuol 2026 in DIRETTA | si parte dagli ottavi femminili

Segui in tempo reale gli ottavi femminili di snowboard ai PGS Scuol 2026. La diretta offre aggiornamenti continui sull’andamento delle gare, a partire dalla sfida tra Elisa Caffont e la svizzera Baetschi. Resta con noi per non perdere i risultati e le emozioni di questa competizione internazionale, raccontata in modo chiaro e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 Si parte subito con Elisa Caffont che sfida la svizzera Baetschi. OTTAVI FEMMINILI 12:57 Ancora pochi minuti ci separano dall'inizio della gara. 12:53 In campo maschile solo tre i qualificati in casa Italia. Il capitano Roland Fischnaller incrocia il sudcoreano Kim Sangkyum, Mirko Felicetti trova l'austriaco Fabian Obmann, ed infine Daniele Bagozza sfiderà il canadese Ben Heldmann. 12:48 Si partirà come di consueto con gli ottavi femminili. Due le azzurre in gara: Elisa Caffont sfiderà la svizzera Baestschi, mentre Jasmin Coratti troverà la polacca Krol-Walas.

