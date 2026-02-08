LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Bormolini a rischio eliminazione Buon avvio di Fischnaller e March

Questa mattina a Bormio si sono svolte le prime run di snowboard ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Roland Fischnaller si è piazzato in testa con il miglior tempo, mentre Aaron March ha seguito da vicino. Tra i concorrenti in corsa, c’è anche Bormolini, che rischia di uscire prima della finale. La gara è appena iniziata e gli atleti sono pronti a sfidarsi sui 42.39 secondi della prima run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:00 Conclusa la prima run. 42.39 e prima posizione per Roland Fischnaller, seguito da Aaron March con 42.74. Nona piazza per Mirko Felicetti, 18° Maurizio Bormolini. 9:58 44.46 nonostante una caduta sventata per pochissimo dell'americano Cody Winters, che darà tutto in seconda manche. 9:56 Buon crono per lo sloveno Rok Marguc e per il sudcoreano Cho Wanhee. Entrambi fanno meglio di Bormolini rispettivamente con 43.69 e 43.72. 9:55 Ultime discese di questa prima run di qualificazione. Roland Fischnaller è al comando seguito da Aaron March. Nona piazza per Mirko Felicetti, mentre Maurizio Bormolini è sedicesimo.

