LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA | Ledecka e Dekker in big final Attesa per March e Fischnaller in semifinale

Segui in tempo reale la gara di snowboarding PGS Simonhöhe 2026, con le qualifiche e le finali in diretta. Tra i protagonisti, Ledecka e Dekker si contendono il podio, mentre March e Fischnaller si preparano alle semifinali. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione per non perdere gli aggiornamenti più recenti e le immagini più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Semifinali maschili 13:49 Incredibile Dekker! Sia l'olandese che Maderova escono entrambe quasi nello stesso punto. Per la ceca però non c'è possibilità di rientro a differenza dell'avversaria. Passa la classe '96 per questa circostanza. 13:47 Ledecka su Miki! La nipponica sbaglia in uno dei primo ostacoli lasciando alla ceca il controllo in buona parte della gara. Vantaggio di 0.16. Semifinali femminili 13:43 Anche Fischnaller mette il punto esclamativo per la semifinale! Il veterano passa sul coreano Kim a fronte di una bella e precisa prestazione. Il vantaggio è di 0.

