LIVE Snowboard PGS Carezza 2025 in DIRETTA | dieci azzurri accedono agli ottavi Si parte alle 12.45

Segui in diretta le emozioni del LIVE Snowboard PGS Carezza 2025, con dieci azzurri qualificati agli ottavi. Alle 12.45 si accendono le sfide, mentre le qualificazioni maschili regalano una cinquina azzurra in testa. Restate aggiornati e non perdete neanche un istante di questa giornata ricca di adrenalina e talento italiano sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Nelle qualificazioni maschili cinquina azzurra davanti a tutti: il miglior crono è di Maurizio Bormolini, primo in 1’14?96, davanti a Roland Fischnaller, secondo a 1?09, Gabriel Messner, terzo a 1?23, Daniele Bagozza, quarto a 1?23, ed Aaron March, quinto a 1?42. Passano agli ottavi anche Edwin Coratti, ottavo a 1?76, e Mirko Felicetti, 11° a 2?07. Nell’Elimination Run escono Marc Hofer, 22° a 2?61, e Tommy Rabanser, che non conclude la prova su pista blu, infine nella Qualification Run va fuori Fabian Lantschner, 24° su pista rossa. 11.51 Nelle qualificazioni femminili il miglior crono è della nipponica Tsubaki Miki, che si impone con il tempo complessivo di 1’20?41, mentre tra le azzurre passano il turno Lucia Dalmasso, quinta a 2?36, Elisa Caffont, nona a 3?22, e Jasmin Coratti, 12ma a 3?69. 🔗 Leggi su Oasport.it

