LIVE Snowboard PGS Carezza 2025 in DIRETTA | dieci azzurri accedono agli ottavi

Segui in tempo reale la diretta di PGS Carezza 2025, con gli azzurri in gara e pronti a raggiungere gli ottavi. Aggiorna costantemente i risultati e vivi l'emozione delle qualificazioni di snowboard maschile, dove i nostri atleti si contendono un posto tra i migliori. Resta con noi per scoprire chi avanzerà e come si svilupperà questa entusiasmante competizione.

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: dieci azzurri accedono agli ottavi CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Nelle qualificazioni maschili cinquina azzurra davanti a tutti: il miglior crono è di Maurizio Bormolini, primo in 1'14?96, davanti a Roland Fischnaller, secondo a 1?09, Gabriel Messner, terzo a 1?23, Daniele Bagozza, quarto a 1?23, ed Aaron March, quinto a 1?42. Passano agli ottavi anche Edwin Coratti, ottavo a 1?76, e Mirko Felicetti, 11° a 2?07. Nell'Elimination Run escono Marc Hofer, 22° a 2?61, e Tommy Rabanser, che non conclude la prova su pista blu, infine nella Qualification Run va fuori Fabian Lantschner, 24° su pista rossa. 11.51 Nelle qualificazioni femminili il miglior crono è della nipponica Tsubaki Miki, che si impone con il tempo complessivo di 1'20?41, mentre tra le azzurre passano il turno Lucia Dalmasso, quinta a 2?36, Elisa Caffont, nona a 3?22, e Jasmin Coratti, 12ma a 3?69.

