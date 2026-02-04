LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | ritardata la prima manche
La prima manche delle prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi 2026 è stata rinviata. Al momento non si conosce ancora il nuovo orario di inizio. La gara, prevista inizialmente per questa sera, è stata posticipata senza spiegazioni ufficiali. Gli atleti aspettano eventuali aggiornamenti, mentre i tifosi seguono la situazione in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39 Non è ancora noto il nuovo orario di inizio della prima manche delle prove del singolo maschile. 19.36 Deve ancora iniziare la prima manche della prima prova, che al momento appare ritardata. Dovrebbe essere in corso una forte nevicata a Cortina. 19.33 Il primo atleta a scendere sarà il ventisettenne svedese Svante Kohala. 19.28 Questa la start list della prima manche: 1. SWE Svante Kohala 2. LAT Kristers Aparjods 3. LAT Gints Berzins 4. JPN Seiya Kobayashi 5. USA Matthew Greiner 6. USA Jonathan Gustafson 7. POL Mateusz Sochowicz 8. AUT Wolfgang Kindl 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
SI COMINCIA Riflettori accesi sul budello di Cortina d'Ampezzo! Dalle 19.30 sono in programma le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino! È il momento di Dominik Fischnaller e compagni, dai dai daiiiiiiiiiiiiiiii
