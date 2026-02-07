Le Olimpiadi in diretta | Oggi si assegnano le prime medaglie | alle 11 | 30 la discesa libera maschile
Questa mattina alle 11:30 si svolge la prima gara di discesa libera maschile alle Olimpiadi. Gli atleti sono pronti a scendere in pista, mentre gli spettatori seguono con attenzione. La competizione si annuncia molto combattuta, con i migliori dello sci alpino che cercano di mettere già le mani sulle prime medaglie di questa edizione.
È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. È la prima giornata di gare dopo la cerimonia d’apertura che si è svolta ieri sera a San Siro: oggi si assegnano le prime medaglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
