Questa mattina alle 11:30 si svolge la prima gara di discesa libera maschile alle Olimpiadi. Gli atleti sono pronti a scendere in pista, mentre gli spettatori seguono con attenzione. La competizione si annuncia molto combattuta, con i migliori dello sci alpino che cercano di mettere già le mani sulle prime medaglie di questa edizione.

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. È la prima giornata di gare dopo la cerimonia d’apertura che si è svolta ieri sera a San Siro: oggi si assegnano le prime medaglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le Olimpiadi in diretta | Oggi si assegnano le prime medaglie: alle 11:30 la discesa libera maschile

Approfondimenti su Olimpiadi Inaugurazione

Domani le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con le prime gare ufficiali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Inaugurazione

Argomenti discussi: Dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari; Olimpiadi Milano Cortina 2026 LIVE: la cerimonia di apertura; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Segui in diretta tutti gli eventi sportivi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Discesa libera diretta Olimpiadi: segui Franzoni e Paris a Milano Cortina, la gara LIVESi entra subito nel vivo con lo sci e gli atleti azzurri: tutti gli aggiornamenti dalla pista di Bormio ... corrieredellosport.it

Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streamingDal curling allo sci alpinismo, ecco come seguire tutte le gare dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 e il calendario completo ... gqitalia.it

Olimpiadi #MilanoCortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport x.com

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la telecronaca di Rai 1 non è passata inosservata. Due gaffe in diretta stanno facendo chiacchierare i telespettatori facebook