La gara di slittino maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo. Fischnaller si avvicina al podio, ipotecando il bronzo con una buona manche. La decisione finale arriverà alle 18.30, quando si disputerà la manche decisiva. Per ora, la diretta si ferma in attesa degli ultimi miglioramenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 Termina per il momento la DIRETTA LIVE. Appuntamento a tra pochi minuti con la quarta manche. 17:45 Terminata la terza manche con le posizioni del podio che sembrano cristallizzate. Non saranno però concessi errori nella quarta e decisiva manche che inizierà poco dopo le 18.30. Dominik Fischnaller dovrà difendere con i denti il terzo posto. 17:43 QUESTA LA TOP TEN DOPO TRE MANCHE 1-Langenhan (GER) 2:38.521 2-Mueller (AUT) 2:38.825 3-Fischnaller (ITA) 2:39.073 4-Aparjods (LAT) 2:39.542 5-Gleirscher (AUT) 2:39.738 6-Felderer (ITA) 2:39.812 7-Kindl (AUT) 2:39. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller ipoteca il bronzo! Manche decisiva alle 18.30

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

La gara di slittino maschile ai Giochi invernali di Milano-Cortina entra nel vivo.

La seconda manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina si conclude con il miglior tempo di Fischnaller, che si conferma tra i favoriti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Fischnaller consolida il terzo posto, benissimo Felderer; Quando gareggia Fischnaller? Date, orari, programma e dove vederlo; Giorno 3 | Slittino singolo maschile Heat 3 e 4 in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podio.

LIVE Slittino, Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller ipoteca il bronzo! Manche decisiva alle 18.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 Termina per il momento la DIRETTA LIVE. Appuntamento a tra pochi minuti con la quarta manche. 17:45 ... oasport.it

LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Fischnaller consolida il terzo posto, benissimo FeldererCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.00 ... oasport.it

LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: alle 8.00 la quinta prova, a seguire la sesta ed ultima - x.com

DAI COSÌ DAI COSÌÌÌÌÌÌÌÌ Dominik Fischnaller sfreccia sulla Eugenio Monti! È terzo dopo le prime due manche del singolo maschile di slittino, quinto Leon Felderer! Domani dalle 17 ci sono le medaglie in palio a Cortinaaaaaaaaa #ItaliaTeam FISI - F facebook