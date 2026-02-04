LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fischnaller svetta nella seconda manche bene Felderer

La seconda manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina si conclude con il miglior tempo di Fischnaller, che si conferma tra i favoriti. Felderer si piazza bene, mantenendo alta la speranza di un buon risultato. La gara è terminata, i risultati ufficiali arriveranno a breve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale delle prove del singolo maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 21.44 L’appuntamento per le prossime due manche delle prove di slittino è domani 5 febbraio con l’inizio della terza manche previsto per le 14.30, con a seguire la quarta. Potrete seguire entrambe le prove qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. 21.42 In entrambe le manche i tedeschi hanno chiuso lontani dalla testa della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera si sono svolte le prove del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Questa sera le prove di slittino singolo maschile a Milano sono partite con Mueller che ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche.

LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Mueller in tesa nella prima manche, attesa per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 Dodicesimo posto per Grancagnolo in 54.192. È il momento di Leon Felderer, primo italiano alla partenza. oasport.it

SI COMINCIA Riflettori accesi sul budello di Cortina d’Ampezzo! Dalle 19.30 sono in programma le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino! È il momento di Dominik Fischnaller e compagni, dai dai daiiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam #Roa facebook