LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | resiste il primo posto di Fischnaller in terza manche!

Questa mattina le prove del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi hanno visto ancora una volta Fischnaller in testa. Dopo la terza manche, il campione italiano mantiene il primo posto, resistendo alle sfide degli avversari. La gara continua e i tifosi sperano in un risultato finale che confermi la sua leadership. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 17.00 14.56 SECONDO KINDL! L’austriaco, che ieri ha chiude con due secondi posti, vuole ripetersi anche oggi terminando la sua gara con un 53.972. Fischnaller resta primo ma Felderer scende alla quarta posizione, perdendo il podio. 14.54 Il cinese Bao chiude con un 56.873. Nella giornata di ieri ha terminato le due manche entrambe al ventiquattresimo posto, vediamo se riuscirà a fare meglio. 14.53 Buon tempo per Cretu che chiude settimo a 54.601. Il rumeno ha pagato un finale in calo, ahi lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

Manca poco all’inizio della terza manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi.

La seconda manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina si conclude con il miglior tempo di Fischnaller, che si conferma tra i favoriti.

