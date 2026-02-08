LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | tutto pronto per la sesta ed ultima prova

Alle Olimpiadi di Pechino si avvicinano alle fasi finali le gare di slittino. Oggi si disputano le ultime prove del singolo femminile, con le atlete che stanno dando il massimo per salire sul podio. La tensione è alle stelle e le temperature sono fredde, come sempre in questa disciplina. Gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in tempo reale, mentre le concorrenti si preparano per le ultime run.

09.11 La statunitense Emily Fischnaller non va oltre la sesta posizione in 53.679 a 929 millesimi dalla vetta. 09.09 La statunitense Summer Britcher fa segnare il crono di 53.172 e si ferma in terza posizione a 422 millesimi da Taubitz. 09.08 La statunitense Ashley Farquharson mette a segno un 53.451 a 701 millesimi dalla vetta. 09.07 La tedesca Anna Berreiter non va oltre un 53.253 a 503 millesimi da Taubitz. Delle tre tedesche è sicuramente la meno brillante sulla pista di Cortina.

