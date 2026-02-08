LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Fraebel svetta nella quinta prova ottava Hofer Tra poco la sesta

Questa mattina le atlete di slittino sono scese in pista per le prove del singolo femminile alle Olimpiadi. Fraebel ha fatto segnare il miglior tempo nella quinta prova, mentre Hofer è arrivata ottava. Tra poco si disputerà la sesta prova, e le atlete sono già pronte a dare il massimo. La gara si annuncia ancora più incerta, con molti occhi puntati sui risultati di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 08.47 Si tornerà in azione tra 10 minuti per la sesta prova. 08.44 La quinta prova si conclude con il miglior tempo di Merle Fraebel in 52.855 con 16 millesimi su Julia Taubitz. Terza posizione per Hannah Prock a 108 millesimi, quarta per Elina Bota a 197, quinta per Lisa Schulte a 248, sesta per Natalie Maag a 296, mentre è ottava Verena Hofer a 325. 21a, invece, Sandra Robatscher a 1.232. 8.42 La tedesca Anna Berreiter chiude la quinta prova mettendo a segno il nono tempo in 53.222 a 367 millesimi da Fraebel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Fraebel svetta nella quinta prova, ottava Hofer. Tra poco la sesta Approfondimenti su Prove Slittino LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer veloce nella quinta prova, Robatscher lontana Questa mattina si sono svolte le prove del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: scatta la quinta prova! Hofer e Robatscher vogliono conferme Questa mattina le atlete hanno affrontato la quinta prova nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Prove Slittino Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podio; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia Taubitz; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Bota fa subito un tempone, ottime sensazioni dalle azzurre; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Felderer e Fischnaller in vetta nella quarta manche, in crescita Gufler. LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: scatta la quinta prova! Hofer e Robatscher vogliono confermeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 08.17 L'argentina Veronica Maria ... oasport.it LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia TaubitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 17.00 15.15 Si chiude qui la ... oasport.it LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: alle 8.00 la quinta prova, a seguire la sesta ed ultima - x.com https://www.oasport.it/2026/02/live-slittino-prove-singolo-femminile-olimpiadi-in-diretta-prosegue-lo-studio-per-hofer-e-robatscher/ Seguite con noi la DIRETTA LIVE della terza e quarta manche delle prove dello slittino singolo. Le azzurre si preparano per la fi facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.