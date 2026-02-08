LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | alle 8.00 la quinta prova a seguire la sesta ed ultima

Questa mattina alle 8.00 si tiene la quinta prova del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. Seguirà subito la sesta e ultima prova, che deciderà le posizioni finali della gara. I tifosi sono davanti agli schermi per seguire in diretta gli sviluppi, mentre alle 17.00 e alle 18.00 ci saranno le manche del singolo maschile. La competizione si fa sempre più emozionante e le atlete si sfidano a colpi di velocità e precisione sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 07.52 Nella prima prova cronometrata la più veloce è Sandra Robatscher, che svetta in 53.553, davanti alle tedesche Anna Berreiter, seconda a 0.063, e Merle Malou Fraebel, terza a 0.083, mentre chiude in settima posizione Verena Hofer, staccata di 0.153. Nella seconda prova cronometrata termina davanti a tutte la lettone Elina Bota, prima in 53.541, che precede la teutonica Anna Berreiter, ancora seconda, a 0.106, e l’azzurra Verena Hofer, terza a 0.106. Quarta l’altra tedesca Julia Taubitz, a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: alle 8.00 la quinta prova, a seguire la sesta ed ultima Approfondimenti su Olimpiadi Slittino LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: a breve scatta la terza prova A pochi minuti dall’inizio della terza prova del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi, gli atleti si preparano sul ghiaccio. LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: parte la terza prova a Cortina Questa mattina a Cortina sono riprese le prove del singolo femminile di slittino in vista delle Olimpiadi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Slittino Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podio; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia Taubitz; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Bota fa subito un tempone, ottime sensazioni dalle azzurre. LIVE Slittino, Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller si gioca una medaglia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche della gara olimpica di slittino ... oasport.it LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime rifiniture per Hofer e RobatscherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/02/live-slittino-prove-singolo-femminile-olimpiadi-in-diretta-prosegue-lo-studio-per-hofer-e-robatscher/ Seguite con noi la DIRETTA LIVE della terza e quarta manche delle prove dello slittino singolo. Le azzurre si preparano per la fi facebook LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: a breve scatta la terza prova - x.com

