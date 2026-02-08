LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | Voetter Oberhofer si confermano ad un soffio da Egle Kipp

Questa mattina, Voetter e Oberhofer hanno tenuto il passo di Egle e Kipp nelle prove di doppio femminile a Pechino. Le due coppie sono a un soffio di distanza, e il distacco si fa sentire in vista delle gare ufficiali. Gli allenamenti proseguono senza sosta, mentre gli atleti cercano di adattarsi alle condizioni della pista. La tensione cresce, e tutti attendono con ansia le prossime sessioni di qualificazione.

15.37 Si chiudono qui, dunque, le prime due prove dello slittino doppio femminile. Si tornerà in scena domattina per la terza e quarta prova. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento. 15.35 Anche la seconda prova, quindi, vede svettare Selina Egle e Lara Michaela Kipp con il tempo di 53.575. Le austriache precedono ancora una volta le nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer per appena 28 millesimi. Terza posizione per le lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova a 536.

