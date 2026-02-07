LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | parte la terza prova a Cortina
Questa mattina a Cortina sono riprese le prove del singolo femminile di slittino in vista delle Olimpiadi. La terza manche è partita alle prime luci del giorno, mentre gli atleti si preparano a mettere in fila i loro tempi prima della gara ufficiale. La corsa continua anche per il singolo maschile, con aggiornamenti in diretta sulle prime due manche.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 17.00 13.31 L’argentina Veronica Maria Ravenna chiude con il tempo di 55.554. 13.30 SI PARTE! INIZIA LA TERZA PROVA! 13.28 La prima a partire sarà l’argentina Veronica Maria Ravenna. 13.25 Tutto pronto sul budello olimpico. Le azzurre vogliono prepararsi nel migliore dei modi verso la caccia delle medaglie. 13.22 Nella seconda prova cronometrata termina davanti a tutte la lettone Elina Bota, prima in 53.541, che precede la teutonica Anna Berreiter, ancora seconda, a 0.106, e l’azzurra Verena Hofer, terza a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: a breve scatta la terza prova
A pochi minuti dall’inizio della terza prova del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi, gli atleti si preparano sul ghiaccio.
LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la terza manche, gli azzurri vogliono migliorare i tempi delle prime due prove
Questa mattina le prove di slittino maschile alle Olimpiadi sono riprese con la terza manche.
