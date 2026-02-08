LIVE Sci di fondo Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA | norvegesi scatenati azzurri lontani

Questa mattina si sono aperti i battenti dello sci di fondo agli Olimpiadi invernali, con la prova dello Skiathlon maschile. I norvegesi hanno subito preso il comando, lasciando gli italiani indietro. A metà gara, Amundsen è caduto e si è staccato dal gruppo di testa, complicando la sua corsa. La competizione prosegue con i favoriti che cercano di scrollarsi di dosso gli avversari, mentre il pubblico aspetta di vedere se gli azzurri riusciranno a risalire la china.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58: Caduta per Amundsen che si stacca dal gruppo di testa! 12.57: Si staccano Stenshagen e Gisselman 12.54: Cambio di sci e si passa alla tecnica libera: Stenshagen, Klaebo, Nyenget, Amundsen, Desloges, Lapalus, Korostelev, Gisselman. Graz a 43" 12.50: Sono in otto al comando: Stenshagen, Klaebo, Nyenget, Amundsen, Desloges, Lapalus, Korostelev, Gisselman. Azzurri che hanno sicuramente sbagliato qualcosa nella scelta degli sci e sono staccati, il migliore è Graz a 34" 12.47: Si stacca Niskanen, faticano anche tutti quelli che non sono norvegesi 12.44: C'è anche Korostelev con Lapalus, Niskanen e i tre norvegesi nel gruppetto di testa 12.

