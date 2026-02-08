LIVE Sci di fondo Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA | l’Italia punta su Federico Pellegrino

Questa mattina, gli atleti italiani sono scesi in pista per la seconda giornata di gare di sci di fondo ai Giochi Olimpici. Federico Pellegrino ha preso il via con la speranza di portare a casa una medaglia, mentre Elia Barp si conferma un compagno affidabile. La gara si svolge sotto gli occhi di tifosi e appassionati, con i concorrenti che sfidano il freddo e la fatica lungo il percorso. Pellegrino punta a una prestazione di rilievo, con Barp che lo sostiene e si prepara a dare il massimo. La tension

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19: Accanto a lui cresce con continuità Elia Barp, ormai fondista maturo e affidabile. Il 4° posto nella 10 km in classico a Oberhof ha certificato una solidità che va oltre il ruolo di partner ideale di Pellegrino nella team sprint. Il classe 2001 è oggi capace di reggere ritmi elevati anche in una prova complessa e completa come lo skiathlon, candidandosi a outsider credibile. Graz e Carollo completeranno il quartetto azzurro con l'obiettivo di non recitare un ruolo marginale, cercando inserimenti nella prima parte di gara e gestione intelligente del cambio sci.

